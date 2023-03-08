Все больше женщин начинают осознавать, что Международный женский день – это не о цветочках и весне, а о сильных, целеустремленных и равных с мужчинами женщинах. Фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая стала ведущей "Евровидения-2023", опубликовала в Инстаграм пост, в котором поздравила украинок и предстала в ярком образе.

На фото фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина позирует в эффектном наряде, который вполне может сойти за новогодний - блестящем темно-сером комбинезоне. По всему наряду пришиты блестящие паетки ярких оттенков. Волосы она гладко зачесала и собрала в высокий хвост.

Макияж также привлекает к себе внимание: губы артистка накрасила красной помадой, нарисовала стрелки, нанесла светлые тени и приклеила несколько декоративных бусинок у виска. В подписи к публикации звезда поздравила украинок с 8 марта.

"Девушки. Имеем право жить свою жизнь, как мы чувствуем. Невероятно интересные, сильные, ровные, свободные, многогранные, талантливые. Увлекаюсь каждой из вас! Воспеваю каждую в своих песнях!", - написала в обращении Юлия Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.