У середу, 2 березня, в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра найдорожчого вітчизняного анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". Його створювали упродовж семи років – з 2015 року. Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, яка стала ведучою "Євробачення-2023", з'явилася на прем'єрі та поділилася фото в Інстаграм.

Одна з місій мультфільму – привернути увагу до екологічних проблем, таких як зникнення дедалі більшої кількості представників української флори та фауни, занесених до Червоної книги України, а також знищення пролісків. Саме тому в мультфільмі показують багато рослин і тварин, занесених до Червоної книги.

Юлія Саніна стала голосом Русалки Водяниці – подруги головної героїні мультфільму. Співачка не могла пропустити прем'єру та обрала гарне вбрання. Сірий латексний піджак з поясом, штани, ідеальна фігура та довге волосся, заплетені в кіски - співачка виглядає просто шикарно на фото з показу, яке вона запостила у своєму мікроблозі.

"Мавка! Нарешті у світовому прокаті. Усі, хто має можливість - подивіться цей чарівний мультфільм у кінотеатрах. Захоплення та гордість. Голос Русалки Водяниці – ваша Юля", - підписала відповідні фото Юлія Саніна.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.

Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.