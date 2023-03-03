Фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, яка буде однією з чотирьох провідних "Єробачення-2023", вирішила поділитися новим роликом. Артистка вирішила нагадати про важливий захід та опублікувала відео в Інстаграм.
Зазначимо, Тимур Мірошниченко «з'являтиметься у відео вставках» як коментатор. Разом із провідним Семом Квеком Тимур вестиме пряму трансляцію церемонії відкриття на офіційному YouTube-каналі Євробачення.
«Поговорила з @igorchavrot про «Євробачення-2023», світовий тур The HARDKISS та роботу над анімаційним фільмом mavka.movie» - поділилася Юлія частинкою своїх буднів.
Українці підтримують Юлію та її роботу останнім часом:
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«Пишаємося вами! 😍; "Я не кусаюсь!" (С) Німфа Олександрівна Саніна; Я чекала на це інтерв'ю 🥰😍; Юліє, але ви гарна то кінець 😍 Вид на всі 1000!; Ви незвичайна 😍; Юля, Ви не уявляєте, як ми Вами пишаємося та підтримуємо;
Ви велика молодець, нічого не бійтеся, організатори зробили єдиний правильний вибір, коли обрали Вас свідучою».
Ми писали, що Юлія Саніна стала голосом Русалки Водяниці - подруги головної героїні мультфільму "Мавка". Співачка не могла пропустити прем'єру та обрала гарне вбрання.
Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатально з ефектними кісками.
Як повідомляла Politeka, Саніна із The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.