Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати класичне картопляне пюре, а також картопляно-гарбузове пюре.
"Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ніжне і дуже смачне картопляне пюре і моє улюблене картопляно-гарбузове пюре, цей гарнір нікого не залишить байдужим! Таке пюре підійде до будь-якої страви", - радить зірка "Мастер Шеф".
Для класичного картопляного пюре беремо:
- 600 г картоплі
- 100 г вершкового масла
- 100-150 мл молока
- сіль
- мускатний горіх
Чистимо картоплю, нарізаємо, поміщаємо в каструлю з холодною водою і ставимо на плиту. Після того, як вода закипить, посоліть та варіть до готовності. Зніміть каструлю з плити та злийте воду. Картопл потрібно юпотовкти, а далі поступово додаємо кубики холодного вершкового масла. Молоко з'єднайте з мускатним горіхом, додайте до пюре та перемішайте. Пюре готове!
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Загиблих може бути більше: окупанти ракетами зрівняли житлові будинки із землею, йде розбір завалів
"Голос країни" повертається: як сьогодні виглядає і де зараз переможниця 12-го сезону Квітка
"Вирішили підняти ставки": Китай різко змінив риторику, як це вплине на війну в Україні
Ціна може досягти 200 грн/кг: українців попередили про різке подорожчання популярного овоча
Для картопляно-гарбузового пюре:
- 400 г картоплі
- 150 г гарбуза
- 50 г вершкового масла
- сіль
Чистимо картоплю та гарбуз від шкірки, нарізаємо та поміщаємо в каструлю з холодною водою. Поставте каструлю на плиту, після закипання посоліть і варіть до готовності. Зніміть каструлю з плити та злийте воду. Картоплю з гарбузом потрібно потовкти. Додайте по кілька кубиків холодного масла та вмішуйте його в пюре. Готово!
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.
Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.