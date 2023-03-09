Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати класичне картопляне пюре, а також картопляно-гарбузове пюре.

"Друзі, сьогодні ми з вами приготуємо ніжне і дуже смачне картопляне пюре і моє улюблене картопляно-гарбузове пюре, цей гарнір нікого не залишить байдужим! Таке пюре підійде до будь-якої страви", - радить зірка "Мастер Шеф".

Для класичного картопляного пюре беремо:

600 г картоплі

100 г вершкового масла

100-150 мл молока

сіль

мускатний горіх

Чистимо картоплю, нарізаємо, поміщаємо в каструлю з холодною водою і ставимо на плиту. Після того, як вода закипить, посоліть та варіть до готовності. Зніміть каструлю з плити та злийте воду. Картопл потрібно юпотовкти, а далі поступово додаємо кубики холодного вершкового масла. Молоко з'єднайте з мускатним горіхом, додайте до пюре та перемішайте. Пюре готове!

Для картопляно-гарбузового пюре:

400 г картоплі

150 г гарбуза

50 г вершкового масла

сіль

Чистимо картоплю та гарбуз від шкірки, нарізаємо та поміщаємо в каструлю з холодною водою. Поставте каструлю на плиту, після закипання посоліть і варіть до готовності. Зніміть каструлю з плити та злийте воду. Картоплю з гарбузом потрібно потовкти. Додайте по кілька кубиків холодного масла та вмішуйте його в пюре. Готово!

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