Елизавета Глинская рассказала, как приготовить классическое картофельное пюре, а также картофельно-тыквенное пюре.

"Друзья, сегодня мы с вами приготовим нежное и очень вкусное картофельное пюре и мое любимое картофельно-тыквенное пюре🧡, этот гарнир никого не оставит равнодушным 😋 Такое пюре подойдет к любому блюду 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для классического картофельного пюре берем:

600 г картофеля

100 г сливочного масла

100-150 мл молока

соль

мускатный орех

Чистим картофель, нарезаем, помещаем в кастрюлю с холодной водой и ставим на плиту. После того, как вода закипит, посолите и варите до готовности. Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду. Картофель нужно потолочь, а дальше постепенно добавляем кубики холодного сливочного масла. Молоко соедините с мускатным орехом, добавьте к пюре и перемешайте. Пюре готово!

ДЛя картофельно-тыквенного пюре:

400 г картофеля

150 г тыквы

50 г сливочного масла

соль

Чистим картофель и тыкву от кожуры, нарезаем и помещаем в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, после закипания посолите и варите до готовности. Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду. Картофель с тыквой нужно потолочь. Добавляйте по несколько кубиков холодного масла и вмешивайте его в пюре. Готово!

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