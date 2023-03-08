Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко зізнався, що раніше вітав не лише жінок із 8 березня в його спотвореному радянському розумінні як "дня весни, краси, квітів і т.д.", а й чоловіків із Днем захисника Вітчизни. Шеф-кухар показав архівний пост, в якому російською мовою вітав: "Зі святом радянських захисників, товариші мужики!", а також пропонував варення "Партійне".

"Раніше я поздоровляв чоловіків... І якщо ви думаєте, що трансформація людини не можлива, то ось вам пост за 23.02.2012 від моєї Гастромайстерні. Це зло у нас в підкірці мозку, але треба з себе його вишкрібати кожну секунду. В мене вийшло — вийде і у вас", — написав Євген Клопотенко.

Українці в коментарях оцінили відвертість зірки "Мастер Шеф" та його еволюцію:

"Ого, оце добірна крінжина 😂вітаю, що в минулому!";

"Дякую за це, бо я сьогодні просто в шоці. Чогось я думала, що цього року цей спам вітань значно зменшиться. Виявилось, ні";

"Ну і гидота🤮 Тішить те, що наше суспільство за 10р робить такі колосальні зміни!";

"Це жах, звісно 😅 але дякую вам за сміливість і свідомість ❤️";

"Не всі можуть зі своїх мозгів те виколупати. Не всі хочуть змінюватися. Не всі хочуть визнавати свої помилки. Дякую вам, Євгене, за вашу позицію❤️".

Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

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