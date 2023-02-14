Євген Клопотенко обіцяє, що рулет із курячого філе зі смаком солодкуватого та ароматного чорносливу, твердого сиру та волоських горіхів вийде апетитним та незвичайним.

Куряче філе завжди можна просто запекти або зробити з нього якісь котлетки. Однак, що з нього приготувати такого, щоб урізноманітнити свій раціон?

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом курячого рулету, яке готується з філе.

Рулет з курячого філе зі смаком солодкуватого та ароматного чорносливу, твердого сиру та волоських горіхів вийде апетитним та незвичайним. Більше в цій страві немає жодних секретів, тому що все робиться дуже швидко та просто. Але результат вас точно вразить!

ІНГРЕДІЄНТИ

2 шт. курячого філе

80 -100 г чорносливу

50 г волоських горіхів (+20 г, щоб прикрасити)

160 г сиру

1 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець за смаком

Як приготувати курячий рулет з чорносливом та сиром:

1.Увімкніть духовку на 180 градусів. Вимийте 2 шт. куряче філе, видаліть плівки та зайвий жир. Надріжте кожен підготовлений шматок із товстого краю, не дорізаючи до кінця 1,5 см.

2. Надріжте куряче філе "книжкою". Накрийте його харчовою плівкою та відбийте плоскою стороною молоточка, щоб не пошкодити та не розірвати волокна м'яса.

3. Посоліть і поперчіть на смак відбиті частини філе. Помийте 80-100 г чорносливу, осушіть паперовим рушником. Поріжте тонкими смужками. Розкладіть чорнослив по всьому пласту філе.

4.Подрібніть ножем або у ступці 50 г волоських горіхів, розподіліть їх по м'ясу наступним за чорносливом шаром.

5.Натріть на крупній тертці 160 г сиру і розподіліть його по всій площі продукту. Далі пласт філе з начинкою загорніть у тугий рулет і зв'яжіть його кулінарною ниткою.

6. Перекладіть м'ясо у форму для випічки, застелену пергаментом, і збризніть 1 ст. л. олії. Поставте у духовку. Випікайте рулети за температури 180 градусів протягом 30 хвилин. Перед подачею на стіл поріжте рулет на шматочки.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.