В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко признался, что раньше поздравлял не только женщин с 8 марта в его искаженном советском понимании как "дня весны, красоты, цветов и т.д.", но и мужчин с Днем защитника Отечества. Шеф-повар показал архивный пост, в котором на русском языке поздравлял: "С праздником советских защитников, товарищи мужики!", а также предлагал варенье "Партийное".

"Раньше я поздравлял мужчин... И если вы думаете, что трансформация человека не возможна, то вот вам пост за 23.02.2012 от моей Гастромастерской. Это зло у нас в подкорке мозга, но надо из себя его выскабливать каждую секунду. У меня получилось - получится и у вас", - написал Евгений Клопотенко.

Украинцы в комментариях оценили откровенность звезды "Мастер Шеф" и его эволюцию:

"Ого, это отборная кринжина 😂поздравляю, что в прошлом!";

"Спасибо за это, потому что я сегодня просто в шоке. Чего-то я думала, что в этом году этот спам приветствий значительно уменьшится. Оказалось, нет";

"Ну и гадость 🤮 Радует то, что наше общество за 10 лет делает такие колоссальные изменения!";

"Это ужас, конечно 😅 но благодарю вас за смелость и сознательность ❤️";

"Не все могут из своих мозгов это выковырять. Не все хотят меняться. Не все хотят признавать свои ошибки. Спасибо вам, Евгений, за вашу позицию❤️".

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.