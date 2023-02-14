Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запропонував приготувати шаурму вдома за лічені хвилини.

Шаурма завоювала серця людей по всьому світу. Без перебільшення це найпопулярніша вулична їжа. Але знайти смачну шаурму досі залишається проблемою. Але необов'язково їхати до Туреччини, щоб скуштувати справжній люля-кебаб чи шаурму. Вихід очевидний – приготувати її вдома .

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом домашньої шаурми.

Вважається, що шаурма - це близькосхідна страва, яка робиться з м'яса, смаженого на рожні. Як альтернатива м'ясу іноді використовується фалафель, а замість лаваша інгредієнти можна загорнути в питу. Смачніше не буває.

ІНГРЕДІЄНТИ

400 г Телятина (мякоть)

2 шт. Томат

3 ст. л. Кетчуп

100 мл Натуральний йогурт

1 пучок Петрушка

1-2 шт. Червона цибуля

4 ст. л. Соєвий соус

2 зубчики часник

на смак Сіль

4 шт. Лаваш

1.М'ясо наріжте тонкими слайсами і трохи відбийте. Беріть м'якоть без жирових прожилок, ідеальний варіант - вирізування або лопатка.

2. М'ясо перекладіть у миску, додайте соєвий соус і подрібнений часник. Маринуйте телятину протягом 10 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів.

3.Переложите м'ясо на вистелений пергаментом лист і запікайте в духовці 15 хвилин. Після цього поріжте м'ясо тоненькими смужками.

4.Подрібніть половину петрушки і з'єднайте із сіллю та йогуртом. Цибулю наріжте півкільцями. Помідори відокремте від насіння, ми використовуватимемо лише тверду частину, і наріжте смужками.

5.Викладіть м'ясо з овочами на лаваш, додайте йогуртовий соус, кетчуп та петрушку. Загорніть лаваш у рол і підсушіть на гарячій сковороді без олії приблизно 5 хвилин, періодично перевертаючи.

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