Шаурма завоювала серця людей по всьому світу. Без перебільшення це найпопулярніша вулична їжа. Але знайти смачну шаурму досі залишається проблемою. Але необов'язково їхати до Туреччини, щоб скуштувати справжній люля-кебаб чи шаурму. Вихід очевидний – приготувати її вдома .
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом домашньої шаурми.
Вважається, що шаурма - це близькосхідна страва, яка робиться з м'яса, смаженого на рожні. Як альтернатива м'ясу іноді використовується фалафель, а замість лаваша інгредієнти можна загорнути в питу. Смачніше не буває.
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- 400 г Телятина (мякоть)
- 2 шт. Томат
- 3 ст. л. Кетчуп
- 100 мл Натуральний йогурт
- 1 пучок Петрушка
- 1-2 шт. Червона цибуля
- 4 ст. л. Соєвий соус
- 2 зубчики часник
- на смак Сіль
- 4 шт. Лаваш
1.М'ясо наріжте тонкими слайсами і трохи відбийте. Беріть м'якоть без жирових прожилок, ідеальний варіант - вирізування або лопатка.
2. М'ясо перекладіть у миску, додайте соєвий соус і подрібнений часник. Маринуйте телятину протягом 10 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів.
3.Переложите м'ясо на вистелений пергаментом лист і запікайте в духовці 15 хвилин. Після цього поріжте м'ясо тоненькими смужками.
4.Подрібніть половину петрушки і з'єднайте із сіллю та йогуртом. Цибулю наріжте півкільцями. Помідори відокремте від насіння, ми використовуватимемо лише тверду частину, і наріжте смужками.
5.Викладіть м'ясо з овочами на лаваш, додайте йогуртовий соус, кетчуп та петрушку. Загорніть лаваш у рол і підсушіть на гарячій сковороді без олії приблизно 5 хвилин, періодично перевертаючи.
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