Телеведуча Лілія Ребрик знову повернулася до роботи у студії після того, як її ранкове шоу закрили. Наразі зірка відчуває себе дуже щасливою та працює телеведучою на каналі "ДОМ" і з радістю приміряє для ефірів стильні та ефектні образи.
У своєму Instagram ведуча показала весняний яскравий лук, який їй дуже сподобався.
У своїх Сториз Лілія Ребрик зізналася, що вже дуже чекає справжньої теплої весни, адже поки що погода в Києві не дуже тішить.
Ведуча приміряла яскраве кольє, зроблене з різнокольорового бісеру. А також з'явилася у повітряній яскравій зеленій сукні з тонким ремінцем і зізналася, що просто в захваті від нового вбрання. У підписі до знімку вона також додала, що саме з таким яскравим зеленим кольором у неї асоціюється настання весни.
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"Тому що зелене - це весна", - підписала фото Лілія Ребрик.
Шанувальники телеведучої обсипають її компліментами і відзначають, що в новому вбранні Ребрик надзвичайно красива, і називають дівчиною-весною: "Ви завжди ніжна і весняна, як квіточка", "Хороша така!!! Легкого тижня!", "Та ви самі, як весна", "Дівчина - Весна!", "Чарівна леді!".
Нагадаємо, Лілія Ребрик взялася за зброю і вразила своїми навичками.
Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик ефектно з'явилася на публіці разом зі своїм чоловіком.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик поділилася елементарним рецептом смачних домашніх булочок.