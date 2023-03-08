Лілія Ребрик вже дуже чекає на справжню теплу весну, адже поки що погода в Києві не дуже тішить, тому починає приміряти весняне вбрання для більш лагідної погоди.

Телеведуча Лілія Ребрик знову повернулася до роботи у студії після того, як її ранкове шоу закрили. Наразі зірка відчуває себе дуже щасливою та працює телеведучою на каналі "ДОМ" і з радістю приміряє для ефірів стильні та ефектні образи.

У своєму Instagram ведуча показала весняний яскравий лук, який їй дуже сподобався.

У своїх Сториз Лілія Ребрик зізналася, що вже дуже чекає справжньої теплої весни, адже поки що погода в Києві не дуже тішить.

Ведуча приміряла яскраве кольє, зроблене з різнокольорового бісеру. А також з'явилася у повітряній яскравій зеленій сукні з тонким ремінцем і зізналася, що просто в захваті від нового вбрання. У підписі до знімку вона також додала, що саме з таким яскравим зеленим кольором у неї асоціюється настання весни.

"Тому що зелене - це весна", - підписала фото Лілія Ребрик.

Шанувальники телеведучої обсипають її компліментами і відзначають, що в новому вбранні Ребрик надзвичайно красива, і називають дівчиною-весною: "Ви завжди ніжна і весняна, як квіточка", "Хороша така!!! Легкого тижня!", "Та ви самі, як весна", "Дівчина - Весна!", "Чарівна леді!".

Нагадаємо, Лілія Ребрик взялася за зброю і вразила своїми навичками.

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик ефектно з'явилася на публіці разом зі своїм чоловіком.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик поділилася елементарним рецептом смачних домашніх булочок.