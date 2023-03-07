Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик зняла на камеру відео, на якому вирушила до тиру, щоб постріляти.

Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик зважилася на сміливий крок та прийшла потренуватися у тирі. Там знаменитість на особистій сторінці у соціальній мережі Інстаграм показала, як добре вміє тримати зброю в руках. Відео вразило користувачів мережі, підписаних на її сторінці.

Лілія Ребрик зняла на камеру відео, на якому вирушила до тиру, щоб постріляти.

Там із нею був присутній інструктор, який пояснив їй усі нюанси стрілянини з пістолета. Знаменитість спробувала свої сили у стрільбі та показала непоганий результат. Артистка вміло тримала в руках зброю і похвалилася перед шанувальниками тим, як добре вміє потрапляти у ціль. На задньому фоні звучить пісня ANGY KREYDA – ВРАЖЕ.

"Буде тобі, враже, так як Ліля скаже!", - подписала видео Лілія Ребрик.

Телеведуча вразила своїх шанувальників, які залишили під відео компліменти для Лілії: "Клас, я так само собі запланувала, як тільки повернуся, одразу піду до тиру і на курси першої медичної допомоги", "Ви така крута", "Супер! Теж хотіла б спробувати!", "Тепер чекайте на повістку, Ліля", "Хороший результат".

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