Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик продемонструвала, яка вона господиня.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як приготувати домашні булочки бріош.

"Коли ти мультизадачна, у тебе все розписано по годинах, а інколи навіть і по хвилинах. Я і справді складаю собі графік на місяці вперед. Хатні обов’язки у ньому теж вписані. Бо я і дружина, і мама, і люблю, коли все чисто та смачно", — пише Лілія Ребрик.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

230 мл молока

20 г свіжих дріжджів

2 яйця

125 г розм'якшеного вершкового масла

600 г борошна

70 г цукру

0.5 ч.л. солі

(яєчний жовток і 2 ст. л. молока)

Спершу в розігрітому молоці розведіть свіжі дріжджі. Окремо збийте в мисці масло та яйця, а потім змішайте цю масу з молоком та розведеними дріжджами.

Змішайте борошно з цукром і сіллю у великій мисці. Зробіть всередині заглиблення і влийте туди рідку суміш. Виделкою ретельно розмішайте все до однорідності. Замісіть тісто та залиште його підходити в мисці, накритій харчовою плівкою, на 1,5 години.

Скатайте з тіста кульки, змастіть кожну сумішшю жовтка з молоком і залиште на присипаній борошном поверхні на 30 хв. Для приготування Лілія Ребрик використовувала мультипіч, тому вона випікала булочки протягом 9 хвилин при температурі 180 градусів.

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