На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як приготувати домашні булочки бріош.
"Коли ти мультизадачна, у тебе все розписано по годинах, а інколи навіть і по хвилинах. Я і справді складаю собі графік на місяці вперед. Хатні обов’язки у ньому теж вписані. Бо я і дружина, і мама, і люблю, коли все чисто та смачно", — пише Лілія Ребрик.
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 230 мл молока
- 20 г свіжих дріжджів
- 2 яйця
- 125 г розм'якшеного вершкового масла
- 600 г борошна
- 70 г цукру
- 0.5 ч.л. солі
- (яєчний жовток і 2 ст. л. молока)
Спершу в розігрітому молоці розведіть свіжі дріжджі. Окремо збийте в мисці масло та яйця, а потім змішайте цю масу з молоком та розведеними дріжджами.
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Змішайте борошно з цукром і сіллю у великій мисці. Зробіть всередині заглиблення і влийте туди рідку суміш. Виделкою ретельно розмішайте все до однорідності. Замісіть тісто та залиште його підходити в мисці, накритій харчовою плівкою, на 1,5 години.
Скатайте з тіста кульки, змастіть кожну сумішшю жовтка з молоком і залиште на присипаній борошном поверхні на 30 хв. Для приготування Лілія Ребрик використовувала мультипіч, тому вона випікала булочки протягом 9 хвилин при температурі 180 градусів.
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.