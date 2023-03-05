Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик розповіла про ще одну сферу своєї діяльності.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами з заходу, який відвідала разом зі своїм чоловіком хореографом Андрієм Диким.

"Благодійність - це інвестиція. Часу, енергії, добра. Інвестиція в майбутнє України, яку обов’язково відбудують, яка розквітне, яка точно буде щасливою. Даруйте Добро, витрачайте час і енергію на допомогу людям: донатом, товаром, одягом, інформацією, навіть добрим словом. Це зараз дуже і дуже важливо!", — наголосила Лілія Ребрик.

Ведуча виступила на Female freedom forum, що пройшов напередодні в Києві. Вона підготувала презентацію на тему "Сила жіночої емпатії: як українки трансформують лють до ворога в благодійність", поділилася своїм досвідом благодійності, а також побула серед людей, близьких за духом.

Лілія Ребрик також додала, що гроші, зібрані її благодійним фондом, підуть на проєкт «Нескорені» - підтримку жінок, які опинилися сам на сам у такий важкий час і теперь відповідальні за себе, за дітей і стареньких батьків.

Українці в коментарях підтримали акторку та засипали її компліментами:

"Як добре, що є такі люди❤️";

"Ліліє, дякую, Вам за вчорашній виступ. Ви були неймовірні. Промова була дуже чуттєвою і натхненною❤️🤗".

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.