Лилия Ребрик уже очень ждет настоящую теплую весну, ведь пока погода в Киеве не очень радует, поэтому начинает примерять весенний наряд для более ласковой погоды.

Телеведущая Лилия Ребрик вновь вернулась к работе в студии после того, как ее утреннее шоу закрыли. Сейчас звезда чувствует чебя очень счастливой и работает телеведущей на канале "ДОМ" и с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные образы.

В своем Instagram ведущая показала весенний лук, который ей очень понравился.

В своих Сториз Лилия Ребрик призналась, что уже очень ждет настоящую теплую весну, ведь пока что погода в Киеве не очень радует.

Ведущая примеряла яркое колье, которое было сделано из разноцветного бисера. А также появилась в воздушном ярком зеленом платье с тонким ремешком и призналась, что просто в восторге от нового наряда. В подписи к снимку она также добавила, что именно с таким ярким зеленым цветом у нее асоцируется наступление весны.

"…потому что зеленое - это весна", - подписала фото Лилия Ребрик.

Поклонники телеведущей осыпают ее комплиментами и отмечают, что в новом наряде Ребрик необыкновенно красива, и называют девушкой-весной: "Вы всегда весенняя и нежная, как цветочек", "Хорошенькая такая!!! Легкой недели!", "Та вы сами, как весна", "Девушка - Весна!", "Очаровательная леди!".

Напомним, Лилия Ребрик взялась за оружие и впечатлила своими навыками.

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик эффектно появилась на публике вместе со своим мужем.

Также Politeka писала, Лилия Ребрик поделилась элементарным рецептом вкусных домашних булочек.