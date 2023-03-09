Українська співачка Настя Каменських висловилася про силу жінки та про те, як непросто багатьом із нас.

Популярна українська виконавиця вирішила обговорити, скільки сили, стійкості та рішучості наповнює кожну жінку. Але в один момент це змінюється блиском в очах, теплими посмішками та дивовижною чарівністю.

«Ми поєднуємо в собі впевнених бізнес-вумен і дбайливих матерів, ми впевнені в собі, сором'язливі, і щодня змінюємо світ на краще, кросівки або підбори. Ми різні ... але прекрасні в будь-яких проявах.

Я щиро бажаю, щоб світ навчився це цінувати. Без надмірних очікувань та підвищених вимог. Просто цінувати жінок будь-де, будь-коли, приймати їх вибір і поважати позицію, якою б вона не була. Бо абсолютно кожен має на це право» – написала Каменських.

У мережі шанувальники висловили свою думку:

«Красуня; Справжня українська жінка, зі святом!; Дуже магічна; Нехай кожна мить буде мирною, світлою і щасливою; Настюша, зі святом тебе))); Вітаю зі святом весни та надії».

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

Як ще Politeka повідомляла, що Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.

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