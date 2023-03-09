Украинская певица Настя Каменских высказалась о силе женщины и о том, как непросто многим из нас.

Популярная украинская исполнительница решила обсудить, сколько силы, стойкости и решительности наполняет каждую женщину. Но в один момент это меняется блеском в глазах, теплыми улыбками и удивительным обаянием.

«Мы сочетаем в себе уверенных бизнесвумен и бережных матерей, мы уверены в себе, застенчивы, и ежедневно меняем мир к лучшему, кроссовками или каблуками. Мы разные…но прекрасны в любых своих проявлениях.

Я искренне желаю, чтобы мир научился это ценить. Без чрезмерных ожиданий и повышенных требований. Просто ценить женщин где угодно, когда-либо, принимать их выбор и уважать позицию, какой бы она ни была. Ибо абсолютно каждый имеет на это право» - написала Каменских.

В сети поклонники выразили свое мнение:

«Красавица; Настоящая украинская женщина, с праздником!; Очень магическая; Пусть каждый миг будет мирным, светлым и счастливым; Настюша, со праздником тебя))); Поздравляю с праздником весны и надежды».

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.