Популярная украинская исполнительница решила обсудить, сколько силы, стойкости и решительности наполняет каждую женщину. Но в один момент это меняется блеском в глазах, теплыми улыбками и удивительным обаянием.
«Мы сочетаем в себе уверенных бизнесвумен и бережных матерей, мы уверены в себе, застенчивы, и ежедневно меняем мир к лучшему, кроссовками или каблуками. Мы разные…но прекрасны в любых своих проявлениях.
Я искренне желаю, чтобы мир научился это ценить. Без чрезмерных ожиданий и повышенных требований. Просто ценить женщин где угодно, когда-либо, принимать их выбор и уважать позицию, какой бы она ни была. Ибо абсолютно каждый имеет на это право» - написала Каменских.
В сети поклонники выразили свое мнение:
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«Красавица; Настоящая украинская женщина, с праздником!; Очень магическая; Пусть каждый миг будет мирным, светлым и счастливым; Настюша, со праздником тебя))); Поздравляю с праздником весны и надежды».
Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.
Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.
Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.