Співачка Надя Дорофєєва зазначила, що жінки по всьому світу продовжують відстоювати себе і боротися за рівність, але є ті, що надихають її більше за інших.

8 березня у Міжнародний жіночий день знаменитості один за одним вітають сильних, сміливих та рішучих українок. Українська співачка Надя Дорофєєва також цього дня опублікувала пост в Інстаграм та назвала свій топ українських жінок, які стали для неї натхненням.

Співачка Надя Дорофєєва зазначила, що жінки у всьому світі продовжують відстоювати себе та боротися за рівність. Щодня, жінки, доводять, які вони круті і що їм все під силу. У топ-списку співачки опинилися чотири українки:

1. Олена Зеленська – перша леді України, яка з перших днів повномасштабної війни розгорнула успішні комунікаційні та благодійні проекти.

2. Юлія Пеліпас – стиліст та засновниця бренду Bettter, яка три місяці тому отримала нагороду The Fashion Awards від British Fashion Council у категорії "Лідери змін. Люди".

3. Юлія Паєвська ("Тайра") - військовослужбовець, парамедик, волонтер та доброволець, командир підрозділу та евакуаційного відділення.

4. Таня Муіньо – український кліпмейкер та подруга співачки, яка "забирає всі видатні премії світу за свої роботи".

Але найважливішими у топі співачки виявилися - прості українки: "Найважливіші у моєму ТОПі всі українські жінки. Не здалися та не опустили руки, щодня робили все, щоб країна вистояла і дала відсіч ворогові. Кожна з вас – натхнення!".

Нагадаємо, Дорофєєва привернула увагу особистими кадрами, зібраними на концертах.

Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, як довела дівчину до сліз своїми словами.

Як Politeka повідомляла, Дорофєєва влаштувала справжню "битву" у секон-хенді з танцюристами.