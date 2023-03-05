Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно вирушила в тур і показує в Інстаграм, як проходять її будні з командою. Надя ділиться чесно також і емоціями після виступів.

«Нещодавно на концерті у Тернополі – я звернула увагу на дівчину, яка сиділа у другому ряді. Коли почалася пісня вотсап – вона почала дуже плакати. Звичайно, я одразу все зрозуміла…

Після концерту вона підійшла до мене, обійняла мене міцно, подякувала за концерт і сказала, що мріяла потрапити на концерт, що цей квиток подарував їй її хлопець, який зараз на фронті. Після цих слів її сльози полилися ще сильніше» - зізналася Надя.

Вона додала, що встигла також записати з дівчиною відео, а вона пообіцяла, що обов'язково прийде ще до неї, але вже з коханим.

Як відомо, нещодавно Надя презентувала сольну україномовну програму та вирушила на гастролі українськими містами. Так, за словами артистки, вони вже відіграли 7 концертів у великих містах, а попереду ще 10. І, судячи з фото та відео, зірку скрізь зустрічають повними залами та неймовірною атмосферою.

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