Популярна українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно вирушила в тур і показує в Інстаграм, як проходять її будні з командою. Надя ділиться чесно також і емоціями після виступів.
«Нещодавно на концерті у Тернополі – я звернула увагу на дівчину, яка сиділа у другому ряді. Коли почалася пісня вотсап – вона почала дуже плакати. Звичайно, я одразу все зрозуміла…
Після концерту вона підійшла до мене, обійняла мене міцно, подякувала за концерт і сказала, що мріяла потрапити на концерт, що цей квиток подарував їй її хлопець, який зараз на фронті. Після цих слів її сльози полилися ще сильніше» - зізналася Надя.
Вона додала, що встигла також записати з дівчиною відео, а вона пообіцяла, що обов'язково прийде ще до неї, але вже з коханим.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Моторошна НП під Києвом: чоловік на очах у дружини пішов на відчайдушний крок, кадри з місця
"Цар не справжній": з'явилися ознаки підготовки революції в росії, ФСБ намагається врятувати ситуацію
Це просто знахідка: Лілія Ребрик поділилася елементарним рецептом смачних домашніх булочок
Зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками: "Я пам’ятаю, коли він пішов..."
Як відомо, нещодавно Надя презентувала сольну україномовну програму та вирушила на гастролі українськими містами. Так, за словами артистки, вони вже відіграли 7 концертів у великих містах, а попереду ще 10. І, судячи з фото та відео, зірку скрізь зустрічають повними залами та неймовірною атмосферою.
Нагадаємо, "У мене часто не вірили": ведучий "Холостяка" Решетник похвалився, що про нього зняли фільм.
Як повідомляла Politeka, "Те, що бачу в дзеркалі…": кума Дзідзьо Цибульська зняла іронічне відео про свою зовнішність.
Також Politeka писала, що "Тут шалено вболівають за Україну": зірка "1+1" Вітвіцька у Техасі побувала в незвичайному місці та показала кадри.