Успішна та талановита українська співачка Надя Дорофєєва любить одягатися оригінально та яскраво, тому часто експериментує, вражає вбраннями на сцені та ділиться секретами стилю у своєму влогу. Нещодавно вона зізналася у своєму останньому відео-блозі, як час від часу заходить до магазинів секонд-хенду.
Зірка не соромиться такого роду шопінгу і навіть запрошує із собою свою команду. Останнім часом артистка відвідала магазин секонд-хендів із хлопцями та встигла зробити кілька яскравих та позитивних кадрів.
«Забула вам розповісти, як ми нещодавно влаштували батл у секонді. Усі в команді одягали один одного, ох як ми глузували! Ось я і тур-менеджер, наприклад! - Поділилася Надя.
Раніше Дорофєєва переспіла українську народну пісню "Цвіте терен", яка увійшла до альбому "ДНК" (Душа. Нація. Культура) із каверами відомих артистів на українські пісні. Про це вона розповіла на сторінці у соцмережі Інстаграм.
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"Зараз українська народна пісня - це не просто модний тренд. Це велика сила, яка будить у нас наше коріння", - написала раніше Надя.
Нагадаємо, Дорофєєва після виступу в Польщі похвалилася своїми мільйонами
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