Популярна співачка Надя Дорофєєва після повномасштабного вторгнення рф до України, яке розпочалося у лютому 2022 року, артистка виїхала за кордон. Артистка виступала у європейських країнах з концертами на підтримку України. У серпні співачка повідомила, що повернулася до Києва та продовжує давати благодійні концерти в Україні. На своїй сторінці в Інстаграм артистка показала пам'ятні фото з концертів, які дала в українських містах.
На кадрах можна побачити її концерти в Ужгороді, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях та інших містах. Усі знімки Надя Дорофєєва зробила на сцені. Артистка позувала разом зі своєю командою та фотографувала весь зал. Там можна побачити, що багато людей були присутні з українськими прапорцями, а також розгортали великі прапори.
У підписі до кадрів вона цікавила, чи знайшли її фанати себе серед глядачів: "10 концертів - done. Попереду ще 7! Шукайте себе на фото".
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У коментарі під кадрами, які опублікувала Надя Дорофєєва, українці дякували за концерти та запрошували виступити в їхніх містах: "Сподіваюся знайти себе на подібному фото, але вже в Сумах", "Ці фото просто вогонь", "Це був просто розрив. Дякую тобі за такі круті концерти, дуже любимо тебе", "Дякую за крутий концерт і на фото я є".
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