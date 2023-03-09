Певица Надя Дорофеева отметила, что женщины по всему миру продолжают отстаивать себя и бороться за равенство, но есть те, кторые вдохновляют ее больше других.

8 марта в Международный женский день знаменитости один за одним поздравляют сильных, смелых и решительных украинок. Украинская певица Надя Дорофеева также в этот день опубликовала пост в Инстаграм и назвала свой топ украинских женщин, которые стали для нее вдохновлением.

Певица Надя Дорофеева отметила, что женщины по всему миру продолжают отстаивать себя и бороться за равенство. Каждый день, женщины, доказывают какие они крутые и что им все по силам. В топ-списке певицы оказались четыре украинки:

1.Елена Зеленская - первая леди Украины, которая с первых дней полномасштабной войны развернула успешные коммуникационные и благотворительные проекты.

2.Юлия Пелипас - стилист и основательница бренда Bettter, которая три месяца назад получила награду The Fashion Awards от British Fashion Council в категории "Лидеры перемен. Люди".

3.Юлия Паевская ("Тайра") - военнослужащая, парамедик, волонтер и доброволец, командир подразделения и эвакуационного отделения.

4. Таня Муиньо - украинский клипмейкер и подруга певицы, которая "забирает все выдающиеся премии мира за свои работы".

Но самыми важными в топе певицы оказались - простые украинки: "Самые важные в моем ТОПе все украинские женщины. Не сдались и не опустили руки, каждый день делали все, чтобы страна выстояла и дала отпор врагу. Каждая из вас – вдохновение!".

Напомним, Дорофеева привлекла внимание личнымы кадрами, собранными на концертах.

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