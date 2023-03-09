Щороку 8 березня у світі святкують Міжнародний день жінок. Це свято запроваджено, щоб відстоювати правда жінок. Українська актриса Анна Кошмал, яка виконала роль Женьки у серіалі "Свати", цього дня привітала українок. Звернення актриси з'явилося на її особистій сторінці в Інстаграм.
Анна Кошмал порівняла українських жінок з Україною, яка захоплює мільйони своєю хоробрістю, самостійністю та незалежністю. Саме жінки з такими якостями можуть захоплювати.
"Жінка має бути, як Україна – вільна, незалежна та самостійна. Дівчатка, поки ми самі себе не полюбимо, ніхто з цим не впорається. Думаю, саме тому Майлі Сайрус і написала ту пісню. А поки що я вас обіймаю, леді, і запрошую і далі осяяти цей світ ніжністю, добром і турботою", – написала актриса у підписі під фото, на яких позувала у ретро-образі.
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Також вона опублікувала фото, на якому зображена в ефектному ретро-образі – у блузі з гудзиками, білих вільних штанах та старовинному головному уборі. Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал також зробила зачіску з минулого, завивши чубок, а решту пасма зібрала на маківці.
Нагадаємо, що зірка "Сватів" Кошмал згадала про попередження, яке отримала напередодні вторгнення Росії.
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