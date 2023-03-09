Каждый год 8 марта в мире празднуют Международный день женщин. Этот праздник был введен, чтобы отстаивать правда женщин. Украинская актриса Анна Кошмал, которая исполнила роль Женьки в сериале "Сваты", в этот день поздравила украинок. Обращение актрисы появилось на ее личной странице в Инстаграм.

Анна Кошмал сравнила женщин с Украиной, которая восхищает миллионов своей храбростью, самостоятельностью и независимостью. Именно женщины, с такими качествами могут восхищать.

"Женщина должна быть, как Украина – свободная, независимая и самостоятельная. Девочки, пока мы сами себя не полюбим, никто с этим не справится. Думаю, именно поэтому Майли Сайрус и написала ту песню. А пока я вас обнимаю, леди, и приглашаю и дальше озарять этот мир нежностью, добром и заботой", – написала актриса в подписи под фото, на которых позировала в ретро-образе.

Также она опубликовала фото, на котром запечатлена в эффектном ретро-образе – в блузе с пуговицами, белых свободных брюках и старинном головном уборе. Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал также сделала прическу из прошлого, завив челку, а остальные пряди, собрала на макушке.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.