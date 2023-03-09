Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна – відома українська актриса. Зірка вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна, від якого народила двох дітей – Веселіну та Єлисея. Також у Сніжани є син від минулого шлюбу – Артур. Не забуває Бабкіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сніжана показала свого старшого сина, який виріс справжнім красенем.
"Щаслива мати, щасливий момент", - написала Сніжана в публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Дуже схожі";
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"Так на вас схожий";
"Так дорослий";
«Ваші копії».
Варто зазначити, що Бабкіна, як і інші зірки, підтримує Україну в боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення вся родина виїхала з України, через що Сергій потрапив під критику. Але Сніжана зазначила, що як мінімум чоловік виховує трьох неповнолітніх дітей, а також має величезні проблеми зі здоров'ям, через що перед початком повномасштабного вторгнення йому довелося пережити кілька серйозних операцій. Але пара організовувала та збирала гроші на благодійних концертах.
Нагадаємо, Бабкін повернувся в Україну і зворушив знімком із дружиною та наймолодшим сином
Також Politeka повідомляла, що Сніжана Бабкіна після повернення в Україну поділилася незвичайним досвідом.
А ще Politeka писала, що Сніжана Бабкіна показала момент повернення до свого будинку у Харкові