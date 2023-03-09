Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса. Звезда вышла замуж за музыканта Сергея Бабкина, от которого родила двоих детей - Веселину и Елисея. Также у Снежаны есть сын от прошлого брака - Артур. Не забывает Бабкина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Снежана показала своего старшего сына, который вырос настоящим красавчиком.
"Счастливая мама, счастливый момент", - написала Снежана в публикации.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень похожи";
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"Так на вас похож";
"Так взрослый";
"Ваша копия".
Стоит отметить, Бабкина, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения все семейство выехало из Украины, из-за чего Сергей попал под критику. Но Снежана отметила, что как минимум муж воспитывает троих несовершеннолетних детей, а также у него огромные проблемы со здоровьем, из-за чего перед началом полномасштабного вторжения ему пришлось пережить несколько серьезных операций. Но пара организовывала и собирала деньги на благотворительных концертах.
Напомним, Бабкин вернулся в Украину и растрогал снимком с женой и самым младшим сыном
Также Politeka сообщала, что Снежана Бабкина после возвращения в Украину поделилась необычным опытом
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