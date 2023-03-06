Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно звездное семейство вернулось в Украину и, похоже, Снежана решила вернуться к своим курсам по медитации.
Еще задолго до войны жена музыканта много медитировала сама и приобщала к этому делу желающих украинок. Так, а этот раз Снежана поделилась результатами очередного, уже повоенного, медитативного практикума. В своем посте она показала личное фото, а также комментарии девушек, которые были вместе с ней.
В подписи к публикации Бабкина написала: "2 недели назад закончился мой новый Медитативный Практикум "ПУТЬ К СЕБЕ". На фото в карусели отзывы моих девушек после одной из медитаций. Рекомендую всем прочесть и почувствовать, как глубоким может быть этот процесс! А я бесконечно благодарна своим Снежинкам! Это было так глубоко! Я горжусь Вами очень сильно! Что будем делать дальше в нашем @snezhno_mir? Какие предложения?".
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