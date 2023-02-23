Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трепетное видео, на котором показала, как они с мужем вернулись в родной дом в Харькове после долгой разлуки с ним.

Как оказалось, Снежана вместе с мужем Сергеем Бабкиным приехали в любимый и родной город Харьков. Судя по постам звездной пары, Сергей уже выступал в госпиталях для военных, они со Снежаной прошли медицинское обследование, а теперь она показала трогательный момент возвращения в родной дом.

Надо сказать, что эти кадры не оставили никого равнодушным, и сама Снежана и Сергей прослезились от трогательности момента. В ролике видно, как они заходят в дом, как разбирают чемоданы, как переодеваются в домашние халаты. Выглядят они при этом абсолютно счастливыми, много обнимаются и целуются.

Растроганные поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию Снежаны:

"Боже, до слез".

"Свой дом – лучшее в мире место".

"Боже, невозможно сдержать слезы. Плачу вместе с вами. Где бы ни был, не забудешь дом. Мечтаю о Победе и путешествии в мирный Харьков".

"Идентичны ощущения при посещении родной квартиры. Сижу там и смотрю на стены. Люблю их безгранично. Вспоминаю лучше. И скучаю. И жду новой встречи. И победы. И возвращение домой".

"Как мало, оказывается, нужно, чтобы мы были счастливы. Зайти домой и выпить на своей кухне горячего кофе. Слезы рекой. Пусть скорее будет мирное небо над Украиной".

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