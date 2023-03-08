8 березня в Україні зводиться до подарунків та квітів, а не до боротьби за права жінок із ходами та демонстраціями, як це прийнято у всьому світі. Зірки також святкують цей день та не забувають вітати українок. Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька також написала в Інстаграм пост до цього дня, а також показала фото жінок, які стали прикладом.

Виконавиця проти того, щоб скасовували свято 8 березня. Артистка хоче, щоб цей день залишився святковим у календарі. Тож, поки його не скасували, знаменитість пропонує відсвяткувати та згадати крутих українок.

"Сміливі, сильні, незалежні! Сьогодні день, коли ми хочемо згадати та надихнутися найкрутішими жінками України У каруселі – маленький відсоток наших фавориток. Усіх дізналися?", - зазначила співачка.

До поста Олександра Зарицька опублікувала портретний знімок. На ньому вона позувала, намотавши зверху кульок замість одягу, і посипала пелюстки кольором. На обличчя артистка нанесла макіяж у ніжних кольорах, наголосивши на очах.

Також у фото-каруселі солістка українського гурту "KAZKA" показала знаменитих жінок, які увійшли до історії. Серед них княгиня Ольга, письменниця Леся Українка, Ліна Костенко та інші.

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