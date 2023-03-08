8 марта в Украине сводится к подаркам и цветам, а не к борьбе за права женщин с ходами и демонстрациями, как это принято во всем мире. Звезды также празднуют этот день и не забывают поздравлять украинок. Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая также написала в Инстаграм пост к этому дню, а также показала фото женщин, которые стали примером.

Исполнительница против того, чтобы отменяли праздник 8 марта. Артистка хочет, чтобы этот день остался праздничным в календаре. Так что, пока его не отменили, знаменитость предлагает отпраздновать и вспомнить крутых украинок.

"Смелые, сильные и независимые! Сегодня день, когда мы хотим вспомнить и вдохновиться самыми крутыми женщинами Украины В карусели – маленький процент наших фавориток. Всех узнали?", - отметила певица.

К посту Александра Зарицкая опубликовала портретный снимок. На нем она позировала, намотав сверху кулек вместо одежды, и посыпала лепестки цветом. На лицо артистка нанесла макияж в нежных цветах, сделав акцент на глаза.

Также в фото-карусели солистка украинской группы "KAZKA" показала знаменитых женщин, которые вошли в историю. Среди них княгиня Ольга, писательница Леся Украинка, Лина Костенко и другие.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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