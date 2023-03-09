Злата Огневич зізналася, що її маленьку мрію втілили в реальність, чому співачка була дуже рада.

Українська співачка Злата Огневич активно волонтерить та дає благодійні концерти. Крім того, вона встигає спілкуватися з шанувальниками та відверто відповідає на особисті питання.



На цей раз знаменитість, яка активно веде свій блог, вирішила порадувати шанувальників своїм дитячим знімком і поділилася теплими спогадами в Інстаграм-Сторіз.

Зокрема артистка поділилася, про що мріяла, коли була маленькою дівчинкою. Вона зізналася, що її маленьку мрію втілили в реальність, чому співачка була дуже рада.

"Я мріяла про фортепіано, і мені його з Кривого Рогу до Криму - міста Судака - привезла бабуся о третій годині ночі. Ох, не знала я тоді, скільки потрібно займатися, щоб досягти результату", - розповіла Злата Огневич.

Вона також показала архівне фото, де позує біля фортепіано. Поруч із нею сидить її перша вчителька музики Ліна Веніяминівна.

Варто зазначити, що співачка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце.

Злата Огневич після повномасштабного вторгнення росії виступає з благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич закликала жінок не боятися вести бізнес і керувати країною.

Як повідомляла Politeka, Огневич розплакалася прямо в поїзді і поділилася, що її турбує.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.