Під час поїздки Злата Огневич почула мотиваційне звернення від "Укрзалізниці" та почала плакати.

Українська співачка Злата Огневич активно волонтерить та дає благодійні концерти. Вона знову зібралася в дорогу і поїхала до нового міста, щоби виступити. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм-Сторіз вона поспілкувалася з шанувальниками прямо з поїзда та поділилася наболілим.

Під час поїздки Злата Огневич почула мотиваційне звернення від "Укрзалізниці". Для неї це стало приємною несподіванкою і, стримавшись, артистка почала плакати. Після того, як вона виплакалася, знаменитість розповіла про свої душевні муки.

"Кажу те, що зараз є на серці... Те, що відчуваю... Зараз переживаю чергове загострення. Новини від яких перевертається все всередині. У мене зараз таке відчуття, що в мені живе кілька особистостей. Одна дає всі ці концерти і виходить на сцену, сяє та надихає. А інша - така сидить і плаче", - поділилася чесно Злата Огневич.

Знаменитість додала, що намагаєтесь примирити свої дві половинки особистості. Тому що їй важко переживати такі різні душевні стани - метатися від смутку, болю і радості, щастя.

Варто зазначити, що співачка представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" у 2013 році та посіла третє місце.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.