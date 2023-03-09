Злата Огневич призналась, что ее маленькую мечту воплотили в реальность, чему певица была несказанно рада.

Украинская певица Злата Огневич активно волонтерит и дает благотворительные концерты. Кроме того, она успевает общаться с поклонниками и откровенно отвечает на личные вопросы.



В этот раз знаменитость, которая активно ведет свой блог, решила порадовать поклонников своим детским снимком и поделилась теплыми воспоминаниями в Инстаграм-Сториз.

В частности, артистка поделилась, о чем мечтала, когда была маленькой девочкой. Она призналась, что ее маленькую мечту воплотили в реальность, чему певица была несказанно рада.

"Я мечтала о фортепиано, и мне его из Кривого Рога в Крым - город Судак - привезла бабуля в три часа ночи. Ох, не знала я тогда, сколько нужно заниматься, чтобы добиться результата", - рассказала Злата Огневич.

Она также показала архивное фото, на котором позирует возле фортепиано. Рядом с ней сидит ее первая учительница музыки Лина Вениаминовна.

Стоит отметить, что певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Злата Огневич после полномасштабного вторжения россии выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Напомним, что "Холостячка" Огневич призвала женщин не бояться вести бизнес и управлять страной.

Как сообщала Politeka, Огневич расплакалась прямо в поезде и поделилась, что ее гложет.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.