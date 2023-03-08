Українська співачка Злата Огневич займається новими концертами та своїм туром, часто розповідаючи про себе в Інстаграм.

Після чергової поїздки артистка Злата Огнєвич вирішила також звернутися до українців та привернула увагу новим кадром. Співачка вирішила привітати жінок із весняним святом.

«Так, ми можемо собі купити квіти і тримати за руку (ви знаєте, про що я 😎). Ми можемо вести успішний бізнес та керувати країною. Ми можемо бути ніжними та сильними, надихати та поводитися! Ми норовливі, сексуальні, чуттєві, сталеві, тендітні, веселі, такі різні, але об'єднані в одну ЖІНОЧУ СИЛУ 🔥 Ми можемо ВСІ!

Зі святом весни, дівчата! Адже це не один день, розумієте? )) Це такий стан душі. Всім його хочу відчувати завжди! А в ті дні, коли сяйво зникає — просто настав час приділити більше уваги собі, своїм потребам, почути і відчути внутрішній голос» - написала артистка.

У мережі почали відповідати на звернення зірки:

«Зі святом, наша красуня🥰; Яка чарівна 😍; Зі святом весни, краси, теплоти!; Зі святом весни, нехай ця весна, принесе нам перемогу; Зі святом!🌷; Дякую, і тебе Злата зі святом! ❤».

Також ми писали, що під час поїздки Злата Огневич почула мотиваційне звернення від "Укрзалізниці". Для неї це стало приємною несподіванкою і, стримавшись, артистка почала плакати.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.