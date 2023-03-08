Після чергової поїздки артистка Злата Огнєвич вирішила також звернутися до українців та привернула увагу новим кадром. Співачка вирішила привітати жінок із весняним святом.
«Так, ми можемо собі купити квіти і тримати за руку (ви знаєте, про що я 😎). Ми можемо вести успішний бізнес та керувати країною. Ми можемо бути ніжними та сильними, надихати та поводитися! Ми норовливі, сексуальні, чуттєві, сталеві, тендітні, веселі, такі різні, але об'єднані в одну ЖІНОЧУ СИЛУ 🔥 Ми можемо ВСІ!
Зі святом весни, дівчата! Адже це не один день, розумієте? )) Це такий стан душі. Всім його хочу відчувати завжди! А в ті дні, коли сяйво зникає — просто настав час приділити більше уваги собі, своїм потребам, почути і відчути внутрішній голос» - написала артистка.
У мережі почали відповідати на звернення зірки:
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Ситуація в Грузії швидко загострюється, люди знову на вулиці: "Російський закон має бути спалений"
Число жертв може збільшитися: кадри з місця страшної ДТП, де вантажівка влетіла в людей
"Вирішили підняти ставки": Китай різко змінив риторику, як це вплине на війну в Україні
Ціна може досягти 200 грн/кг: українців попередили про різке подорожчання популярного овоча
«Зі святом, наша красуня🥰; Яка чарівна 😍; Зі святом весни, краси, теплоти!; Зі святом весни, нехай ця весна, принесе нам перемогу; Зі святом!🌷; Дякую, і тебе Злата зі святом! ❤».
Також ми писали, що під час поїздки Злата Огневич почула мотиваційне звернення від "Укрзалізниці". Для неї це стало приємною несподіванкою і, стримавшись, артистка почала плакати.
Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.
Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.