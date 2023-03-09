Популярна ведуча вирішила показати, чим вона зайнята останнім часом, крім інтерв'ю та виступів на різних конференціях. Артистці вдалося привернути увагу природним чином, без яскравого макіяжу та дорогого одягу.

«Перша частина команди вже У Тель-Авіві проходить навчання психологічної допомоги при травмах від війни. Ми з моєю партнеркою та менеджеркою летимо до них на безліч важливих зустрічей!» – поділилася Марія.

Варто відзначити, зірка часто показує себе без фільтрів та макіяжу, наголошуючи на природній красі. При цьому Єфросиніна закликає не звертати увагу на різну критику і не комплексувати.

Зазначимо, у телеведучої Маші Єфросініної вийшло велике інтерв'ю з Ігорем Лаченковим, якого знають телеграм-каналом "Лачен пише". На розмову реагують неоднозначно – хтось критикує ведучу за бажання похайпувати, а хтось захоплюється професіоналізмом.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.