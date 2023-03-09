Популярная ведущая решила показать, чем она занята в последнее время, не считая интервью и выступлений на различных конференциях. Артистке удалось привлечь внимание естественным образом, без яркого макияжа и дорогой одежды.

«Первая часть команды уже В Тель-Авиве проходит обучение по психологической помощи при травмах от войны. Мы с моей партнеркой и менеджеркой летим к ним на множество важных встреч!» - поделилась Мария.

Стоит отметить, звезда часто показывает себя без фильтров и макияжа, делая акцент на естественной красоте. При этом Ефросинина призывает не обращать девушек внимание на различную критику и не комплексовать.

Отметим, у телеведущей Маши Ефросининой вышло большое интервью с Игорем Лаченковым, которого знают по телеграмм-каналу "Лачен пишет". На беседу реагируют неоднозначно – кто-то критикует ведущую за желание похайповать, а кто-то восхищается ее профессионализмом.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.