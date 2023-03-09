Гімнастка, блогер і тренер зі стретчингу Даша Ульянова стала найвідомішою після перемоги в одному з сезонів "Холостяка". Відносини у Макса Михайлюка та Даші не склалися, проте дівчина змогла запам'ятатися багатьом українцям завдяки проекту.

«Зі святом сильних та незалежних жінок. Я з дитинства обожнюю це свято, бо хтось привітає, хтось скаже хороші слова. Мій ранок у цей день завжди починався з привітання від тата, братів, дядька та дідуся. Щороку дуже ціную цей момент.

Бажати нічого не хочу, хочу, щоб ви завжди почували себе наповненою, цінували, поважали і не забували дбати про себе. З любов'ю насамперед до себе щодня!» - Поділилася Даша.

У мережі підтримали, що кожна дівчина прекрасна по-своєму і висловилися на адресу Ульянової:

«Що у вас на губах? яка ви гарна та чудова дівчина; Даша, ви прекрасна; Кохання та безмежного щастя!; будь щаслива....і кохана! Просто чарівна дівчина».

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