Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая победила на шоу "Холостяк". Построить отношения с главным героем Даше не удалось, зато она стала успешной блогеркой в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем последнем годе.
"Не могу себе представить, что сегодня год. Год с момента полномасштабного вторжения. И 9 лет с момента, когда начался этот ужас в Украине. Моментами накрывает, думаю как и любого из нас, однако сила, которую мы все обрели – не сравнится ни с чем. Все это время я была в Киеве, чувствовала внутри внутреннюю силу и понимала, что нравственно не смогу никуда уехать. Я дома. Я благодарю каждого: бизнесмена, который поддерживал все это время экономику, работника больницы, кассира в магазине, аптеку, заправку, волонтера, помогающего в тылу, блоггеров, работающих на информационном фронте,
спасибо ВСУ за мужество", - написала Даша в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Очень сильные слова, мы обязательно победим";
"Очень хорошо написано, умничка";
"Все будет Украина. Победа будет за нами";
"Болит сегодня очень, хочется молчать целый день и обниматься";
"Все будет хорошо нужно верить дашуня солнце, слава Иисусу Христу".
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