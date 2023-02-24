Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая победила на шоу "Холостяк". Построить отношения с главным героем Даше не удалось, зато она стала успешной блогеркой в Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем последнем годе.

"Не могу себе представить, что сегодня год. Год с момента полномасштабного вторжения. И 9 лет с момента, когда начался этот ужас в Украине. Моментами накрывает, думаю как и любого из нас, однако сила, которую мы все обрели – не сравнится ни с чем. Все это время я была в Киеве, чувствовала внутри внутреннюю силу и понимала, что нравственно не смогу никуда уехать. Я дома. Я благодарю каждого: бизнесмена, который поддерживал все это время экономику, работника больницы, кассира в магазине, аптеку, заправку, волонтера, помогающего в тылу, блоггеров, работающих на информационном фронте,

спасибо ВСУ за мужество", - написала Даша в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень сильные слова, мы обязательно победим";

"Очень хорошо написано, умничка";

"Все будет Украина. Победа будет за нами";

"Болит сегодня очень, хочется молчать целый день и обниматься";

"Все будет хорошо нужно верить дашуня солнце, слава Иисусу Христу".

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