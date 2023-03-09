Гимнастка, блогер и тренер по стретчингу Даша Ульянова стала наиболее известна после победы в одном из сезонов "Холостяка". Отношения у Макса Михайлюка и Даши не сложились, однако девушка смогла запомниться многим украинцам благодаря проекту.

«С праздником сильных и независимых женщин. Я с детства обожаю этот праздник, потому что кто поздравит, кто скажет хорошие слова. Мое утро в этот день всегда начиналось с поздравления от папы, братьев, дяди и дедушки. Каждый год очень ценю этот момент.

Желать ничего не хочу, хочу, чтобы вы всегда себя чувствовали наполненной, ценили, уважали и не забывали заботиться о себе. С любовью в первую очередь к себе каждый день!» - поделилась Даша.

В сети поддержали, что каждая девушка прекрасна по-своему и высказались в адрес Ульяновой:

«Что у вас на губах?; какая вы красивая и замечательная девушка; Даша, вы прекрасна; Любви и безграничного счастья!; будь счастлива....и любимая! Просто очаровательная девушка».

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