Популярна блогерка, дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова часто отримує різні відгуки в Інстаграм щодо її нових образів. Її критикують через кожен експеримент чи висловлювання, адже раніше вона вихвалялася тим, що виграла суд над екс-дружиною Павлика.

Будь-яку критику Катерина не залишає осторонь і часто на неї відповідає, проте продовжує показувати в блозі те, що вважає за потрібне сама. На цей раз новий кадр привернув увагу.

«Бажаю нам дівчатам любити і бути коханими, але при цьому залежить тільки від себе Щастя в наших руках» - написала артистка.

Ось як відреагували українки:

«Це і є свобода!; Саме так! Зі святом; Катя, і вас зі святом, квітка 😍; Можна було всю руку засунути в труси вже; Які гарні ноги;

"Залежати тільки від себе" – не треба! Сила жінки - у її слабкості! А ось розвиватися, бути цікавою, доглянутою, "охоронкою" – треба».

Катерина Репяхова з початку стосунків із Віктором Павликом всіляко привертає увагу до їхньої родини. Катерина влаштовує публічні розбірки, якщо її критикують, встигла поміркувати з екс-дружиною чоловіка і часто обговорює це в мережі.

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