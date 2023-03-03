Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за Виктора Павлика, который старше на 28 лет. У пары родился сын Михаил, которому скоро исполнится 2 года. При этом звездное семейство постоянно попадает под критику из-за сына, ведь он еще не начал хорошо говорить. Но Катя отмечает, что не видит проблемы и не собирается ничего делать до трех лет.

Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством мужа, но и личными кадрами. А в этот раз Катя решила поболтать с фанатами в сторис.

"Какие слухи слышали о нашей семье?", - спросила звезда.

"Зачем рожали ребенка, если все время мать с ним сидит?", - спросила фанатка.

"У меня встречный к вам вопрос, зачем вас мать родила без мозгов???", - спросила Катя в ответ.

После этого звезда показала еще и комментарии от фанатки.

"Как не сторис, то вы идете к маме за ребенком. Отлично устроились", - написала фанатка.

"А почему вы сразу оскорбляете? Вы практически не занимаетесь ребенком", - добавила девушка.

"Катюша, я к маме за ребенком не ходила кучу времени. Наверное не внимательно смотрите сорис. За ним ходит муж. А что касается, что я не занимаюсь ребенком, я на этот берд даже отвечать не буду. Следуйте за своей жизнью. И следите за ребенком 24/7. И считайте себя супермамой", - написала Катя.

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