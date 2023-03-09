Популярная блогерша, супруга украинского певца Виктора Павлика Катерина Репяхова часто получает различные отзывы в Инстаграм, касающиеся ее новых образов. Ее критикуют из-за каждого эксперимента или высказывания, ведь ранее она хвасталась тем, что выиграла суд над экс-женой Павлика.

Всякую критику Катерина не оставляет в стороне и часто на нее отвечает, однако продолжает показывать в блоге то, что считает нужным сама. В этот раз новый кадр привлек внимание.

«Желаю нам девушкам любить и быть любимыми, но при этом зависит только от себя 😉🫶🏻 Счастье в наших руках❤️» - написала артистка.

Вот как отреагировали украинки:

«Это и есть свобода!; Именно так! С праздником; Катя, и вас с праздником, цветок 😍; Можно было всю руку засунуть в трусы уже; Какие красивые ноги;

"Зависеть только от себя" – не нужно! Сила женщины- в ее слабости! А вот развиваться, быть интересной, ухоженой, "хранительницей" – надо».

Катерина Репяхова с начала отношений с Виктором Павликом всячески привлекает внимание к их семье. Катерина устраивает публичные разборки, если ее критикуют, успела посудиться с экс-женой мужа и часто обсуждает это в сети.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика жестко отреагировала на хейт украинцев.

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика показала, как звездный муж ищет себе девушку в парке.

Также Politeka писала, что жена Павлика сверкнула роскошными формами в нижнем белье, вызвав неприятие у украинцев.