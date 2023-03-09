Відома українська співачка, модель і з недавніх пір ще й ведуча Даша Астаф'єва показала, як розвеселити новим талантом.

Популярна українська ведуча, модель та актриса Даша Астаф'єва віднедавна веде різні шоу та публікує випуски на Ютубі. Найцікавіші моменти зірка також показує в Інстаграмі, отримуючи безліч зауважень про свою роботу.

«Найкраще вітання у мене в профілі» – поділилася Даша під роликом.

Вона розповіла під час зйомок нового випуску кулінарного шоу про один незручний випадок, коли хотіла епічно зіграти на гітарі:

«І ось так вийшло, що струна як луснула, як проїхалася по всьому обличчю» – посміялася Даша, помітивши, що перестаралася зі своїм бажанням.

У мережі почали також ділитися своєю думкою:

«Ми чекаємо на нові випуски шоу; яка шикарна; біжу дивитися, волосся назад; Кльове вбрання!); Що. .ви намагалися донести?; Все лаємо, коментуємо та дивимося 😇

Крупін та Даша в одному шоу 😱 це потрібно дивитися 🔥; Бідолашна ця людина, що у Вас 😜❤️; Класний вийшов би серіальчик Даша+Міша».

«Процес створення нової аудіо-версії книги у #underbooks. «Острів каштанів» - перший дорослий фікшн роставна. levchenkovika – наш новий голос і душа проекту. Закохались із першого почутого слова. Закохайтеся і ви! - Раніше розповіла Даша про свою роботу в озвучуванні книг.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.