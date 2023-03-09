Популярная украинская ведущая, модель и актриса Даша Астафьева с недавних пор ведет различные шоу и публикует выпуски на Ютубе. Самые интересные моменты звезда также показывает в Инстаграм, получая множество замечаний о своей работе.
«Лучшее поздравление у меня в профиле» - поделилась Даша под роликом.
Она рассказала во время съемок нового выпуска кулинарного шоу об одно неловком случае, когда хотела эпично сыграть на гитаре:
«И вот так вышло, что струна как лопнула, как проехалась по всему лицу» - посмеялась Даша, подметив, что перестаралась со своим желанием.
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В сети принялись также делиться своим мнением:
«Мы ждем новые выпуски шоу; какая шикарная; бегу смотреть, волосы назад; Клевый наряд!); Что. .вы пытались донести?; Все ругаем, комментируем и смотрим 😇
Крупин и Даша в одном шоу 😱 это нужно смотреть 🔥; Бедный этот человек, что у Вас 😜❤️; Классный получился бы сериальчик Даша+Миша».
«Процесс создания новой аудио-версии книги в #underbooks. «Остров каштанов» - первый взрослый фикшн рostavna. levchenkovika – наш новый голос и душа проекта. Влюбились с первого услышанного слова. Влюбитесь и вы!» - ранее рассказала Даша о своей работе в озвучивании книг.
Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.