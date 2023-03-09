Известная украинская певица, модель и с недавних пор еще и ведущая Даша Астафьева показала, как может развеселить новым талантом.

Популярная украинская ведущая, модель и актриса Даша Астафьева с недавних пор ведет различные шоу и публикует выпуски на Ютубе. Самые интересные моменты звезда также показывает в Инстаграм, получая множество замечаний о своей работе.

«Лучшее поздравление у меня в профиле» - поделилась Даша под роликом.

Она рассказала во время съемок нового выпуска кулинарного шоу об одно неловком случае, когда хотела эпично сыграть на гитаре:

«И вот так вышло, что струна как лопнула, как проехалась по всему лицу» - посмеялась Даша, подметив, что перестаралась со своим желанием.

В сети принялись также делиться своим мнением:

«Мы ждем новые выпуски шоу; какая шикарная; бегу смотреть, волосы назад; Клевый наряд!); Что. .вы пытались донести?; Все ругаем, комментируем и смотрим 😇

Крупин и Даша в одном шоу 😱 это нужно смотреть 🔥; Бедный этот человек, что у Вас 😜❤️; Классный получился бы сериальчик Даша+Миша».

«Процесс создания новой аудио-версии книги в #underbooks. «Остров каштанов» - первый взрослый фикшн рostavna. levchenkovika – наш новый голос и душа проекта. Влюбились с первого услышанного слова. Влюбитесь и вы!» - ранее рассказала Даша о своей работе в озвучивании книг.

Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.