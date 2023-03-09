Жінка востаннє прилітала до України перед вторгненням росії до України, щоб провести час із Ектором Хіменесом-Браво.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою маму. Крім того, на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм-Сторіз він зізнався, що дуже сильно сумує за нею. Він часто згадує про те, як вона приїжджала до нього до Києва. Вони не бачилися вже майже рік

Жінка прилітала до України перед вторгненням росії в Україну, щоби провести час зі своїм сином. Ектор Хіменес-Браво зізнається, що це дуже важлива подія для нього щоразу. Тоді вони разом встигли приготувати традиційну колумбійську страву, вона пограла з песиком кулінара - Лупітою.

Крім того, вони разом прогулялися центром Києва, де побачили головну ялинку країни 2022 року, а також різнокольорові ліхтарики, якими прикрасили вулиці.

"Сумую за своєю мамою. Чекаю на момент, коли побачимося (а це станеться дуже скоро). Відстань - це дійсно дуже складно", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

Варто зазначити, що зірка також згадала одну історію з дитинства. Коли він був маленьким, то щоразу прокидався о четвертій ранку. Його мати любила гортати різні журнали.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.