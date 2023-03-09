Женщина в последний раз прилетала в Украину перед вторжением россии в Украину, чтобы провести время с Эктором Хименесом-Браво.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво показал свою маму. Кроме того, на своей странице в соцсети Инстаграм-Сториз, он признался, ччто очень сильно скучает по ней. Он частенько вспоминает о том, как она приезджала к нему в Киев. Они не виделись уже почти год

Женщина прилетала в Украину перед вторжением россии в Украину, чтобы провести время со своим сыном. Эктор Хименес-Браво признается, что это очень важное событие для него каждый раз. Тогда они вместе успели приготовить традиционное колумбийское блюдо, она поиграла с песиком кулинара - Лупитой.

Кроме того, они вместе прогулялись по центру Киева, где увидели главную елку страны 2022 года, а также разноцветные фонарики, которыми украсили улицы.

"Скучаю по своей маме. Жду момента, когда увидимся (а это произойдет очень скоро). Расстояние - это очень сложно действительно ", - признался Эктор Хименес-Браво.

Стоит отметить, что звезда также вспомнил одну историю из детства. Когда он был маленьким, то каждый раз просыпался в четыре утра. Его мама любила листать различные журналы.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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