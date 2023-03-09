Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво показал свою маму. Кроме того, на своей странице в соцсети Инстаграм-Сториз, он признался, ччто очень сильно скучает по ней. Он частенько вспоминает о том, как она приезджала к нему в Киев. Они не виделись уже почти год
Женщина прилетала в Украину перед вторжением россии в Украину, чтобы провести время со своим сыном. Эктор Хименес-Браво признается, что это очень важное событие для него каждый раз. Тогда они вместе успели приготовить традиционное колумбийское блюдо, она поиграла с песиком кулинара - Лупитой.
Кроме того, они вместе прогулялись по центру Киева, где увидели главную елку страны 2022 года, а также разноцветные фонарики, которыми украсили улицы.
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"Скучаю по своей маме. Жду момента, когда увидимся (а это произойдет очень скоро). Расстояние - это очень сложно действительно ", - признался Эктор Хименес-Браво.
Стоит отметить, что звезда также вспомнил одну историю из детства. Когда он был маленьким, то каждый раз просыпался в четыре утра. Его мама любила листать различные журналы.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.