56-річна актриса театру та кіно зараз продовжує брати участь у спеціальному турі разом із колегами. Вона подорожує країною та бере участь у спектаклях щодня, тому в мережі показує багато цікавих моментів.
Після відзначення Міжнародного жіночого дня Ольга Сумська поділилася весняним кадром. Позуючи з букетом перед камерою, Ольга отримала багато компліментів.
Як відомо, 56-річна виконавиця часто вражає українок моложавою зовнішністю і не приховує обличчя за фільтрами.
«Україночки, рідненькі, сонця в душі! Зі святом!" – написала Ольга.
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У мережі почали висловлювати свою думку:
«Нехай любов у серці до людей не має меж і завжди тече річкою!; Так мені хочеться Вас обійняти зараз; Будьте коханою, щасливою, ніжною, бажаною; Нехай збувається найкраще».
Також на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві кадри своєї вечірньої поїздки містом, зняті з пасажирського сидіння автомобіля.
"Рідна Одеса!🌊І знову зустріч!❤️Скільки натхнення та кохання в повітрі, скільки енергії та сили! Люблю!❤️", — написала Ольга Сумська під відео. При цьому пост артистка супроводжувала російськомовною піснею радянського співака та актора Леоніда Утьосова "Біля Чорного моря".
Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.