Відома актриса, Народна артистка України Ольга Сумська показала весняний образ та отримала багато компліментів.

56-річна актриса театру та кіно зараз продовжує брати участь у спеціальному турі разом із колегами. Вона подорожує країною та бере участь у спектаклях щодня, тому в мережі показує багато цікавих моментів.

Після відзначення Міжнародного жіночого дня Ольга Сумська поділилася весняним кадром. Позуючи з букетом перед камерою, Ольга отримала багато компліментів.

Як відомо, 56-річна виконавиця часто вражає українок моложавою зовнішністю і не приховує обличчя за фільтрами.

«Україночки, рідненькі, сонця в душі! Зі святом!" – написала Ольга.

У мережі почали висловлювати свою думку:

«Нехай любов у серці до людей не має меж і завжди тече річкою!; Так мені хочеться Вас обійняти зараз; Будьте коханою, щасливою, ніжною, бажаною; Нехай збувається найкраще».

Також на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві кадри своєї вечірньої поїздки містом, зняті з пасажирського сидіння автомобіля.

"Рідна Одеса!🌊І знову зустріч!❤️Скільки натхнення та кохання в повітрі, скільки енергії та сили! Люблю!❤️", — написала Ольга Сумська під відео. При цьому пост артистка супроводжувала російськомовною піснею радянського співака та актора Леоніда Утьосова "Біля Чорного моря".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.