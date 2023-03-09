56-летняя актриса театра и кино сейчас продолжает участвовать в специальном туре вместе с коллегами. Она путешествует по стране и участвует в спектаклях каждый день, поэтому в сети показывает много интересных моментов.

После празднования Международного женского дня Ольга Сумская поделилась весенним кадром. Позируя с букетом перед камерой, Ольга получила много комплиментов.

Как известно, 56-летняя исполнительница часто впечатляет украинок моложавой внешностью и не скрывает лицо за фильтрами:

«Украиночки, родненькие, солнца в душе! С праздником!» - написала Ольга.

В сети принялись выражать свое мнение:

«Пусть любовь в сердце к людям не имеет границ и всегда течет по реке!; Так мне хочется Вас обнять сейчас; Будьте любимой, счастливой, нежной, желанной; Пусть сбывается самое лучшее».

Также на своей странице в Instagram звезда разместила яркие кадры своей вечерней поездки по городу, снятые с пассажирского сиденья автомобиля.

"Родная Одесса!🌊И снова встреча!❤️Сколько вдохновения и любви в воздухе, сколько энергии и силы! Обожаю!❤️", — написала Ольга Сумская под видео. При этом пост артистка сопроводила русскоязычной песней советского певца и актера Леонида Утесова "У Черного моря".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.