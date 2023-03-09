Катерина Осадча задумалася над тим, як поводилися б росіяни, якби протягом року їх поливали ракетами і бомбами.

Вночі та вранці 9 березня по Україні росіяни здійснили близько 81 пусків ракет різного базування, зокрема гіперзвукові. Українська телеведуча Катерина Осадча прокинулася про гучні звуки. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз вона прокоментувала масований ракетний удар і наголосила, чому ми так сильно відрізняємося від росіян.

Вранці, після закінчення тривоги, Катерина Осадча задумалася над тим, як поводилися б росіяни, якби протягом року їх поливали ракетами і бомбами. Як би вони тоді ставилися до війни, яку розпочали самі? Пішли б свого вождя скидати з п'єдесталу чи ні. Відповідь вона дала собі сама – ні, росіяни й надалі "засунули б голови в пісок, немов страуси".

"Не думаю, що є межа нашої агресії. Гарного вам дня, сил і натхнення, незважаючи ні на що. Цим ми від них і відрізняємося, ми не боягузи", – наголосила Катерина Осадча.

Варто зазначити, що незважаючи на все, українська ППО спрацювала на відмінно – знищено 34 крилаті ракети та 4 дрони-камікадзе. Роботу протиповітряної оборони та вибухи було чутно як на Київщині, так і в інших областях країни.

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