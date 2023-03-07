Катя Осадча розповіла, що під час благодійного концерту було проведено аукціон, завдяки якому також зібрали гроші.

Телеведуча Катерина Осадча разом із продюсером Юрієм Горбуновим та співаками Олександром Пономарьовим та Дзідзьо провела благодійний вечір в Афінах. Захід на підтримку України допоміг зібрати чималу суму на потреби наших військових у ЗСУ. Ведуча в Інстаграм показала фото із заходу, а також розповіла, як допоміг головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний .

Катя Осадча розповіла, що під час благодійного концерту було проведено аукціон, завдяки якому також зібрали гроші. Одним із найцінніших лотів був прапор України, який підписав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його вдалося продати за 14,5 тисяч євро. Таким чином, головнокомандувач ЗСУ допоміг зібрати необхідні гроші хоч і не був присутній в Афінах.

Загалом за результатами аукціону буде придбано 4 карети швидкої допомоги. Також зібрані кошти будуть перераховані на потреби ЗСУ та внутрішніх переселенців.

"Жовто-синє море прапорів у залі... рада була долучитися до такої важливої ​​справи!" - додала Катерина Осадча.

Користувачі мережі висловили слова подяки за благодійну діяльність: "Спасибі Катерина за Вашу працю!", "Був хороший концерт. Дякую", "Ви неперевершені, справжні патріоти! Низький уклін за вашу нелегку працю! Разом до перемоги!", "Дякую, що підтримуєте рідну Україну".

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