Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з колегою Юрієм Горбуновим. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Юрій та Катя їздили до Греції, де збирали гроші для України на благодійному аукціоні.

Не забуває Осадча і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Катя показала власне подвір'я, яке виявилося ворожим.

"Наш двір виявився ворожнечим, тому відео видалили. Публікую ще раз і напишу ще раз. Ніхто не стане на нашій весні", - написала Осадча в публікації.

А раніше Катя показала селфі з автомобіля.

"Коли ти вирішив встигнути все між тривогами", - написала свої плани Осадча.

А до цього Катя поділилася першим весняним фото.

"Цієї зими ви замерзнете і зневіритеся

…. від творців «взяти за три дні». Сьогодні перший день весни і як минулого року ми стояли, так ми й вистояли найскладнішу зиму у нашому житті. Навесні, рідні. Із теплом прийде ще більша віра у перемогу, адже буде ще більше зброї”, - написала Катя.

Нагадаємо, Осадча розкрила, як Залужний допоміг зібрати гроші для переселенців

А ще Politeka повідомляла, що Осадча зачарувала пронизливим поглядом та зверненням до українців

Також Politeka писала, що Катя Осадча відверто розповіла, що сталося у її сім'ї за цей рік.